МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов — это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент РФ Владимир Путин. Банк России изучит гибридный вариант внедрения открытых финансов

"Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", — сказал Путин на пресс-конференции.

Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода — 3,8-3,9%. "Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", — добавил глава государства.