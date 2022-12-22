Путин заявил, что российский рынок финансов устойчив благодаря работе правительства
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов — это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", — сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода — 3,8-3,9%. "Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", — добавил глава государства.
https://1prime.ru/finance/20221222/839273805.html
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