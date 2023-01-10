МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в материалах Банка России. Раскрыто, как банки обманывают россиян с помощью процентных ставок

"В ноябре 2022 года показатель валютизации депозитов продолжил снижаться (-0,4 п.п.) и составил 14,9% (минимальный уровень с 2015 года)", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным регулятора, доля валютных депозитов населения в банковском секторе в ноябре снизилась до 9,7% с 10% в октябре. Что же касается объёмов этих депозитов, то, согласно расчетам РИА Новости, он в ноябре снизился до 55,3 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года.

Кроме того, доля валютных депозитов нефинансовых организаций в ноябре снизилась до 21,1% с 21,6% в октябре.

При этом доля валютных депозитов других финансовых организаций в ноябре выросла в банках до 8,1% по сравнению с 7,3% в октябре.