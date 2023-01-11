МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 21,606 миллиарда рублей при спросе в 62,679 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин на аукционе разместил ОФЗ на 18,9 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 77,4815% от номинала, средневзвешенная цена — 77,5758% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,33% годовых, средневзвешенная доходность — 10,32% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 18,867 миллиарда рублей при спросе в 66,529 миллиарда.

В целом в первом квартале 2023 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 800 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 400 миллиардов рублей, от 10 лет — 300 миллиардов.