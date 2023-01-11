2023-01-11T16:50:43+03:00
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2023-01-11T16:50:43+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230111/839447134.html
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 (2397)
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В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 (2397). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6280-У от 29.09.2022 "О внесении... ПРАЙМ, 11.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 (2397).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6280-У от 29.09.2022 "О внесении изменений в пункт 7 Указания Банка России от 12 января 2022 года № 6060-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71808 от 26.12.2022, вступает в силу с 1.01.2023/;
— информационное письмо № ИН-018-34/155 от 30.12.2022 "Об отмене информационного письма Банка России от 06.04.2022 № ИН-018-34/50";
— информационное письмо № ИН-018-38/157 от 30.12.2022 "О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 2023 году";
— информационное письмо № ИН-03-59/159 от 30.12.2022 "О реструктуризации кредитов /займов/".
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.12.2022 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; объявления Банка России.