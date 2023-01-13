"Сравни": с начала января вкладчики в России выбирают менее долгосрочные вклады
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. С начала января вкладчики выбирают менее долгосрочные вклады — чаще всего на три месяца (24 процента), шесть месяцев (23 процента), год (21 процент) или на месяц (12 процентов), передает RT со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса "Сравни".
Специалисты выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. Они сравнили активность пользователей с 1 по 9 января с несколькими периодами — девятью последними днями декабря и периодом с 1 по 9 января 2022 года.
За этот период только 8 процентов пользователей интересовались долгосрочными вкладами на срок свыше года, остальные смотрели вклады без уточнения по сроку — просто все доступные варианты в своем регионе.
Чаще всего россияне в январе вкладывают средства от 1 тысяч до 500 тысяч рублей — столько хотели разместить 42 процентов пользователей.
На втором месте — вклады от миллиона рублей и более (30 процентов), затем идут вклады от 500 тысяч до миллиона рублей (17 процентов).
По данным специалистов, ставки по вкладам в январе не изменились по сравнению с последними числами декабря. Средняя ставка по ним в топ-10 банков удерживалась на уровне 8,2 процента годовых, как и неделей ранее.
Кроме тогов первые девять дней нового года вырос процент людей, которые получили одобрение на кредитную заявку. Этот показатель вырос на 5 процентных пунктов к первым девяти дням 2022 года — 32 процента против 27 процентов.
В среднем россияне запрашивали в начале января кредиты на 300 тысяч рублей. Чаще всего заявки оставляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Помимо этого, аналитики выяснили, что средняя сумма запрашиваемых микрозаймов в период с 1 по 9 января составила 29,7 тысяч рублей. Чаще всего микрокредитами интересовались жители Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода.
https://1prime.ru/finance/20230113/839461044.html