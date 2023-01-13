МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. С начала января вкладчики выбирают менее долгосрочные вклады — чаще всего на три месяца (24 процента), шесть месяцев (23 процента), год (21 процент) или на месяц (12 процентов), передает RT со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса "Сравни". В России предложили запретить банкам навязывать страховки к потребкредитам

Специалисты выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. Они сравнили активность пользователей с 1 по 9 января с несколькими периодами — девятью последними днями декабря и периодом с 1 по 9 января 2022 года.

За этот период только 8 процентов пользователей интересовались долгосрочными вкладами на срок свыше года, остальные смотрели вклады без уточнения по сроку — просто все доступные варианты в своем регионе.

Чаще всего россияне в январе вкладывают средства от 1 тысяч до 500 тысяч рублей — столько хотели разместить 42 процентов пользователей.

На втором месте — вклады от миллиона рублей и более (30 процентов), затем идут вклады от 500 тысяч до миллиона рублей (17 процентов).

По данным специалистов, ставки по вкладам в январе не изменились по сравнению с последними числами декабря. Средняя ставка по ним в топ-10 банков удерживалась на уровне 8,2 процента годовых, как и неделей ранее.

Кроме тогов первые девять дней нового года вырос процент людей, которые получили одобрение на кредитную заявку. Этот показатель вырос на 5 процентных пунктов к первым девяти дням 2022 года — 32 процента против 27 процентов.

В среднем россияне запрашивали в начале января кредиты на 300 тысяч рублей. Чаще всего заявки оставляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Помимо этого, аналитики выяснили, что средняя сумма запрашиваемых микрозаймов в период с 1 по 9 января составила 29,7 тысяч рублей. Чаще всего микрокредитами интересовались жители Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода.