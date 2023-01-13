Чистая прибыль Blackrock сократилась на 12 процентов в 2022 году
Чистая прибыль Blackrock упала до 5,178 миллиарда долларов по итогам 2022 года
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам прошедшего года уменьшилась на 12%, до 5,178 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 38,22 доллара после 33,97 доллара в 2021 году. Выручка снизилась за год на 8% — до 17,873 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock уменьшилась на 23% в годовом выражении, до 1,259 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 8,29 доллара после 10,63 доллара год назад. Выручка уменьшилась на 15%, до 4,337 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 4,26 миллиарда, а прибыль на акцию — на уровне 7,86 доллара.
На предторгах акции банка дорожают на 0,14%.
Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
https://1prime.ru/finance/20230113/839466552.html
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