МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам прошедшего года уменьшилась на 12%, до 5,178 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Британский ретейлер Tesco подтвердил годовой прогноз прибыли

Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 38,22 доллара после 33,97 доллара в 2021 году. Выручка снизилась за год на 8% — до 17,873 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock уменьшилась на 23% в годовом выражении, до 1,259 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 8,29 доллара после 10,63 доллара год назад. Выручка уменьшилась на 15%, до 4,337 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 4,26 миллиарда, а прибыль на акцию — на уровне 7,86 доллара.

На предторгах акции банка дорожают на 0,14%.

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.