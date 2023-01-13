МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, JP Morgan Chase (США), по итогам прошедшего года сократилась на 22% и составила 37,676 миллиарда долларов, говорится в отчете банка. Прибыль Bank of America в 2022 году снизилась на 14 процентов

Разводненная прибыль на акцию составила 12,09 доллара после 15,36 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 6%, до 128,695 миллиарда долларов.

В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 11,008 миллиарда долларов, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2021 года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,58 доллара против 3,33 доллара год назад. Квартальная выручка составила 34,547 миллиарда долларов, что больше прошлогоднего показателя на 18%.

"В четвертом квартале JP Morgan Chase продемонстрировал хорошие результаты… В настоящее время экономика США остается сильной, потребители по-прежнему тратят свободные денежные средства, а бизнес развивается. Однако мы все еще не знаем окончательного эффекта от негативных факторов, связанных с геополитической напряженностью", — прокомментировал глава банка Джейми Даймон (Jamie Dimon).

На предторгах акции банка дешевеют на 2,36%.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.