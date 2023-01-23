БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат. Поставщик цемента предрек его дефицит в Калининградской области

"В третьем квартале 2022 года отношение дефицита государственного бюджета с учетом сезонности к ВВП составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в ЕС. Наблюдалось значительное увеличение дефицита по сравнению со вторым кварталом 2022 года", — отмечает Евростат.

Во втором триместре показатели находились на уровне 2,0% ВВП и 1,8% ВВП соответственно. В еврозону на тот момент входило 19 из 27 государств Евросоюза, среди которых крупнейшие экономики этого региона.

Евростат поясняет, что рост дефицита в основном обусловлен "значительным увеличением общих расходов".

Меры против пандемии COVID-19 продолжали влиять на общие доходы и расходы государств региона, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. При этом более сильное воздействие в третьем триместре начали оказывать меры стран по смягчению влияния высоких цен на энергоносители, отмечает Евростат.

Общий объём госрасходов с учетом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 миллиардов евро по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как общие доходы с учетом сезонности увеличились примерно на 15 миллиардов евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 миллиардов и 11 миллиардов евро соответственно.