Минфин США рассказал, как россияне могут попытаться обойти санкции
Минфин США предупредил о попытках россиян обойти санкции путем инвестиций в недвижимость
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ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило финучреждения страны о том, что находящиеся под санкциями россияне могут попытаться их обойти за счет вложений в коммерческую недвижимость.
"Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) публикует данное предупреждение для всех финансовых учреждений относительно возможных инвестиций в коммерческую недвижимость США со стороны находящихся под санкциями российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют", — сказано в пресс-релизе управления.
Ведомство добавило, что это предупреждение дополняет усилия американских властей по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы.
https://1prime.ru/finance/20230126/839595062.html
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