ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило финучреждения страны о том, что находящиеся под санкциями россияне могут попытаться их обойти за счет вложений в коммерческую недвижимость. Французам объяснили, как санкции против России вернутся к Западу бумерангом

"Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) публикует данное предупреждение для всех финансовых учреждений относительно возможных инвестиций в коммерческую недвижимость США со стороны находящихся под санкциями российских элит, олигархов, членов их семей и организаций, через которые они действуют", — сказано в пресс-релизе управления.

Ведомство добавило, что это предупреждение дополняет усилия американских властей по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы.