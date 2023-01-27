МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 20 января составил 16,398 триллиона рублей после 16,393 триллиона на 13 января, сообщил Банк России. Международные резервы России выросли на 20 января

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 4,6 миллиарда рублей, или на 0,03%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.