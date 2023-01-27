МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 20 января составил 16,398 триллиона рублей после 16,393 триллиона на 13 января, сообщил Банк России.

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Международные резервы России выросли на 20 января

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 4,6 миллиарда рублей, или на 0,03%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.