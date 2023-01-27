МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 (2399). Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 2 (2398)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 799-П от 29.06.2022 "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71998 от 13.01.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6279-У от 29.09.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У и Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6031-У по вопросам взаимодействия посредством личного кабинета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71996 от 13.01.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 6323-У от 13.12.2022 "О внесении изменений в пункты 1.14 и 1.16 приложения 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71997 от 13.01.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— информационное письмо № ИН-02-28/5 от 17.01.2023 "О формировании советов директоров /наблюдательных советов/ публичных акционерных обществ";

— методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов товарами № 1-МР от 17.01.2023.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2023; сообщение об исключении ООО "РАМ Банк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.