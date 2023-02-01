МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре-декабре 2022 года предоставили военнослужащим и членам их семей кредитные каникулы почти по 168 тысячам ссуд на 63,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении ЦБ. Эксперт раскрыла условия предоставления кредитных каникул по потребзаймам

"За период с 21 сентября по 31 декабря 2022 года банки фактически предоставили реструктуризацию по 167,6 тысячи кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 63,6 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Кроме того, в октябре-декабре прошлого года предоставлены кредитные каникулы на 395,5 миллиона рублей примерно по 400 кредитам малого и среднего бизнеса, владельцы которого были мобилизованы.

В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В Вооруженные силы было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам, а 20 октября — закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации.

Банк России получил в прошлом году почти тысячу жалоб от военнослужащих и членов их семей на отказы в предоставлении кредитных каникул или списании задолженности. Обоснованными признаны около 10% жалоб — в том числе на некорректное установление сроков каникул, неправильное начисление процентов или списание денег после того, как каникулы предоставлены, указали в ЦБ.

"Без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, количество заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц в декабре 2022 года незначительно выросло по сравнению с ноябрем (на 2%), а со стороны малого и среднего бизнеса осталось почти на прежнем уровне. Банки за месяц реструктурировали 77,7 тысячи кредитных договоров граждан на 35,6 миллиарда рублей и 2,8 тысячи договоров МСП на 64 миллиарда рублей", — добавил регулятор.