МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам 2022 года выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 5,659 миллиарда евро, следует из отчетности кредитной организации. Прибыль Raiffeisen Bank в России подскочила в 4,3 раза в 2022 году

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в 2,6 раза — до 5,025 миллиарда евро. Прогноз составлял 4,174 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 2,37 евро после 0,93 евро годом ранее. Выручка выросла на 7% — до 27,21 миллиарда евро.

Чистая прибыль Deutsche Bank за четвертый квартал увеличилась в 6,3 раза и достигла 1,978 миллиарда евро. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила до 1,803 миллиарда со 145 миллионов, или в 12,4 раза (прогноз составлял 951 миллион). Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,92 евро после 0,12 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 7% — до 6,315 миллиарда евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.