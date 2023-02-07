МИНСК, 7 фев — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за январь выросли на 2,7% и на 1 февраля составили 8,14 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Цены на золото растут в преддверии выступления главы ФРС

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 февраля международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 8 миллиардов 142,8 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 929,5 миллиона на 1 января. Таким образом, прирост ЗВР за месяц составил 213,3 миллиона долларов, или 2,7%.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.