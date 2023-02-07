МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. BNP Paribas, крупнейший кредитор еврозоны, отчитался о прибыли за 4-й квартал, оказавшейся ниже ожиданий. Скачок стоимости риска и повышение операционных расходов нейтрализовали бум трейдинговых продаж. Чистая прибыль таджикского Амонатбанка выросла на 53,5 процента в 2022 году

Тем не менее банк повысил цели на 2025 год и объявил о проведении в 2023 году программы обратного выкупа акций на 5 млрд евро.

Чистая прибыль BNP Paribas за три месяца, закончившихся в декабре, снизилась в годовом выражении на 6,7% до 2,15 млрд евро. Она оказалась ниже средней оценки в 2,37 млрд евро, рассчитанной Refinitiv по итогам опроса шести аналитиков.

Снижение прибыли в основном связано с 52%-ным скачком стоимости риска по сравнению с предыдущим годом, до 773 млн евро. Это средства, резервируемые для покрытия проблемных кредитов.

BNP Paribas сослался на текущую обстановку с усилением инфляции и ростом процентных ставок, пытаясь объяснить увеличение резервов для покрытия некоторых своих менее рисковых активов в 2022 году.

При этом он подчеркнул, что стоимость риска у него низкая, добавив, что коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (показатель способности банков переживать шоки) в конце декабря составил 12,3%.

Коэффициент платежеспособности заметно выиграл от продажи в США Bank of the West за 16,3 млрд долларов. Поступления от этой сделки, закрытой 1 февраля, пойдут на финансирование обратного выкупа акций на 5 млрд долларов, уточнил французский банк.

Эти поступления вкупе с прогнозируемой добавленной выручкой от повышения процентных ставок в размере более 2 млрд евро позволили BNP Paribas улучшить цели на 2025 год.

Теперь он считает, что средний годовой рост чистой прибыли в период с 2022 по 2025 год превысит 9%, тогда как ранее прогнозировал его выше 7%. Целевая рентабельность материального капитала (ROTE) теперь, по оценкам банка, составит около 12%, тогда как ранее он ожидал ROTE выше 11%.