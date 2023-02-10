МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. PayPal Holdings Inc в четверг спрогнозировала годовую прибыль выше оценок Уолл-стрит, но предупредила о давлении на дискреционные расходы. Компания также сообщила, что гендиректор Дэн Шульман в конце 2023 года уйдет в отставку. Операционная прибыль Honda за третий квартал превзошла все прогнозы

Макроэкономическое давление начало влиять на американских потребителей, особенно на группы населения с более низким доходом. Тем не менее клиенты PayPal продолжают расходовать средства, несмотря на инфляцию, находящуюся на максимуме за последние десятилетия.

Ранее PayPal пообещала сократить расходы на фоне замедления в своем ключевом сегменте интернет-торговли.

"Темпы роста интернет-торговли на наших ключевых рынках замедляются. Инфляционное давление влияет на дискреционные расходы потребителей, а постковидные модели расходов до сих пор формируются", — сказала исполняющая обязанности финансового директора Габриэль Рабинович в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Акции платежной компании в четверг после окончания основной сессии упали на 1%.

PayPal сказала, что в отличие от предыдущих кварталов она не будет давать прогноз роста годовой выручки.

"В данный момент они не хотят озвучивать цифру выручки на фоне макроэкономической неопределенности. Они не хотят загонять себя в угол", — сказал Reuters аналитик D.A. Davidson Крис Брендлер.

Шульман пришел в PayPal в 2014 году и на следующий год возглавил компанию после ее отделения от eBay.

"Дэн добился значительного успеха в увеличении бизнеса PayPal за последние годы, но смена гендиректора может снять давление для некоторых инвесторов, учитывая недавнюю / постпандемийную волатильность", — пояснил в заметке аналитик Wolfe Research Даррин Пеллер.

Акции PayPal с 2021 года и до вчерашнего закрытия торгов упали примерно на 66%.

На прошлой неделе PayPal заявила, что уволит 7% персонала, или около 2000 сотрудников.

Компания говорила, что ожидает годовую скорректированную прибыль в размере примерно 4,87 доллара на акцию. Аналитики, по данным Refinitiv IBES, прогнозировали, что прибыль в среднем достигнет 4,75 доллара на акцию.

В 4-м квартале, закончившемся 31 декабря, скорректированная прибыль компании составила 1,24 доллара на акцию и превысила консенсус-прогноз, равный 1,20 доллара на акцию.

Выручка PayPal при постоянных обменных курсах увеличилась на 9% до 7,4 млрд долларов.