В ЕЦБ призвали к менее существенным повышениям ставок
Представитель ЕЦБ Панетта призвала замедлить повышение ставок на фоне ослабления инфляции
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует перейти на менее существенные повышения процентных ставок и избегать принятия обязательств по дальнейшим шагам на фоне снижения инфляции в еврозоне и распространения воздействия на экономику уже произведенного ужесточения денежно-кредитной политики, сказал в четверг член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта.
"Ставки уже выходят на ограничительный уровень, и теперь значение будет иметь величина и продолжительность действия денежно-кредитных ограничений", — сказал Панетта, выступая в Лондоне.
"Сглаживание траектории повышения процентных ставок, то есть переход на повышение ставок меньшим шагом, позволит нам более точно калибровать оба элемента с учетом поступающей информации и нашей функциональной реакции".
Панетта также предположил, что общая инфляция в еврозоне может опуститься ниже 3% к концу этого года, если цены на энергоносители не восстановятся после недавнего падения.
https://1prime.ru/finance/20230216/839825062.html
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