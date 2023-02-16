МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует перейти на менее существенные повышения процентных ставок и избегать принятия обязательств по дальнейшим шагам на фоне снижения инфляции в еврозоне и распространения воздействия на экономику уже произведенного ужесточения денежно-кредитной политики, сказал в четверг член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта. СМИ узнали, почему Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций

"Ставки уже выходят на ограничительный уровень, и теперь значение будет иметь величина и продолжительность действия денежно-кредитных ограничений", — сказал Панетта, выступая в Лондоне.

"Сглаживание траектории повышения процентных ставок, то есть переход на повышение ставок меньшим шагом, позволит нам более точно калибровать оба элемента с учетом поступающей информации и нашей функциональной реакции".

Панетта также предположил, что общая инфляция в еврозоне может опуститься ниже 3% к концу этого года, если цены на энергоносители не восстановятся после недавнего падения.