МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российские банки в январе предоставили участникам специальной военной операции и членам их семей кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей, сообщается на сайте Банка России. Мишустин рассказал о создании Фонда поддержки семей погибших участников СВО

"С конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей, в том числе в январе — на 3,9 миллиарда рублей по 6,8 тысячи кредитов", — говорится в сообщении.

В октябре-январе каникулы были оформлены по 405 кредитам малого и среднего бизнеса, чьи владельцы были мобилизованы, на 406 миллионов рублей.

Общее количество заявок от граждан на реструктуризацию без учета кредитных каникул для участников СВО в январе снизилось на 6,7% по сравнению с декабрем 2022 года, а от малого и среднего бизнеса — на 13%, также следует из материалов в ЦБ.