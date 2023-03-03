МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 марта по 6 апреля составит 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день, сообщил Минфин России. Минфин нарастит в марте продажи юаней, поддерживая рубль, считают эксперты

В период с 7 февраля по 6 марта объем продажи валюты предполагался на уровне 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере —132,1 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2023 года составило 12,3 миллиарда рублей", — говорится в телеграм-канале министерства.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 миллиарда рублей", — добавляет ведомство.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.