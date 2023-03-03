МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. TCS Group (группа "Тинькофф банка") придется сменить кипрскую юрисдикцию на РФ из-за санкций, которые, в частности, не дают группе без специального разрешения совершать никакие финансовые операции c "Тинькофф банком", считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Тинькофф банк" приостановил валютные переводы в Грузию

В конце прошлой недели Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.

"Волей-неволей банку придется редомицилироваться в России и забыть про листинг в Лондоне", — заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, отвечая на вопрос, может ли материнская компания банка TCS Group переместиться из Кипра в иную юрисдикцию на фоне санкций.

Основным смыслом связки российского банковского бизнеса, кипрской домициляции и листинга на Лондонской бирже, которая выстраивалась в "Тинькофф банке", было крупномасштабное привлечение иностранного капитала в российский бизнес. "Геополитика сделала эту конструкцию бессмысленной — только что "Тинькофф" попал в десятый пакет санкций ЕС", — пояснил Осадчий.

При этом юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко объяснил РИА Новости, что санкции Евросоюза против "Тинькофф банка" ограничивают материнскую TCS Group, зарегистрированную на Кипре. "TCS Group Holding PLC не может без специального разрешения национальных компетентных органов совершать никакие финансовые операции с банком, в частности получать дивиденды", — прокомментировал Бойко. Скачанные приложения "Тинькофф" продолжат работать

Поскольку TCS Group — юрлицо, зарегистрированное на Кипре, который является государством-членом ЕС, группа обязана соблюдать право ЕС, в частности, нормативные правовые акты, устанавливающие ограничительные меры в отношении России. Такая ситуация в значительной мере бьет по интересам конечных бенефициаров TCS Group Holding PLC, а также ограничивает возможности в части управления группой, добавил юрист.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, зарегистрированный на Кипре. В состав группы входит "Тинькофф банк", зарегистрированный в России и входящий в число системно значимых кредитных организаций, а также другие компании: "Тинькофф Страхование", "Тинькофф Мобайл" и другие.

В начале апреля прошлого года TCS Group сообщила, что выделит российский сегмент бизнеса и передаст управление "Тинькофф банком" российскому менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком, это должно позволить менеджерам принимать быстрые решения. Позднее группа "Интеррос" приобрела 35% акций группы "Тинькофф". В марте TCS сообщила, что не исключает делистинга с Лондонской фондовой биржи поле того как та приостановила торги ценными бумагами для 27 компаний, бизнес которых тесно связан с Россией.