МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили 574,247 миллиарда долларов против 597,035 миллиарда на 1 февраля, сообщил Банк России. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Таким образом, за февраль резервы снизились на 22,8 миллиарда долларов, или на 3,8%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.