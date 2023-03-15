МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Банк России с 1 октября будет получать от кредитных организаций сведения обо всех участниках подозрительных переводов, а не только о конечном получателе, возможно, похищенных средств, а сами эти данные будут формализованы по более чем 50 признакам, говорится в материалах регулятора. Путин призвал следить за четкой реализацией гособоронзаказа

"ФинЦЕРТ Банка России, на площадке которого все российские банки обмениваются в том числе информацией о мошеннических операциях, будет получать от банков дополнительные данные об участниках таких переводов, а не только о конечном получателе похищенных денег", — говорится в сообщении.

"Стандарт позволит банкам предоставлять информацию о мошеннических переводах по более чем 50 уникальным признакам", — уточняется в сообщении.

Это предусмотрено новой редакцией стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере, который вступает в силу с 1 октября. Он необходим для исполнения закона об информационном обмене между Банком России и МВД.

Например, банки должны сообщать о подозрительных случаях, когда интернет-банк открывается одновременно из разных географических мест, или заранее одобренный кредит оформляется сразу после восстановления доступа к онлайн-банкингу, который был заблокирован из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона, пояснил регулятор.

Также банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового смартфона или компьютера. При направлении в ФинЦЕРТ информации о подозрительных транзакциях банки будут указывать набор устройств, с которых совершались эти действия, — его модель и производителя, номер сим-карты, местоположение и другие параметры. А сведения о кибератаках и утечках личных данных также требуется представлять максимально подробно в соответствии с международной системой классификации действий злоумышленников, заключили в ЦБ.