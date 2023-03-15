МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 19 (2415). Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 17–18 (2413–2414)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 806-П от 28.09.2022 "Об установлении требований к расчету негосударственными пенсионными фондами величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения на основании внутреннего документа, случаев осуществления указанного расчета, а также требований к указанному внутреннему документу" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72508 от 3.03.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;

— указание № 6308-У от 7.11.2022 "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72486 от 1.03.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 6358-У от 12.01.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П "О платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72532 от 6.03.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2023; объявления Банка России.