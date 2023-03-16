МИНСК, 16 мар — ПРАЙМ. Внешний долг государственного сектора Белоруссии на начало текущего года составил 18,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 1,5%, сообщается в четверг на сайте Национального банка страны (центробанка). Чехия собралась взыскать с России "долг", пишут СМИ

Согласно его данным, на 1 января 2023 года этот показатель составил 18 502,9 миллиона долларов по сравнению с 18 230,4 миллиона долларов на 1 января 2022 года. А основную часть внешнего долга сектора госуправления составили долгосрочные долговые ценные бумаги (3 414,5 миллиона долларов) и кредиты и займы (15 088,4 миллиона).

Внешний долг государственного сектора включает в себя внешние долговые обязательства органов государственного управления, центрального банка, а также финансовых и нефинансовых организаций Белоруссии, в уставных фондах которых доля государственной собственности составляет 50 и более процентов.

В целом валовый внешний долг Белоруссии, включающий обязательства центробанка, сектора депозитных организаций, сектора госуправления и прочих секторов, на 1 января 2023 года составил 39 745,8 миллиона долларов, сократившись за год на 5,3%.

Согласно закону о бюджете на текущий год, лимит внешнего государственного долга установлен в размере 20,2 миллиарда долларов, лимит внешнего долга, гарантированного Белоруссией, — в размере 2,3 миллиарда долларов. Глава минфина республики Юрий Селиверстов заявлял, что несмотря на сложные внешнеполитические условия министерство финансов в 2023 году планирует в полном объеме осуществлять исполнение принятых на себя долговых обязательств.