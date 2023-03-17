МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Возможное повышение Центробанком ключевой ставки на следующих заседаниях может простимулировать новых вкладчиков тянуть с открытием счета, однако хранить деньги дома все-таки не стоит: лучше отнести средства в банк и не упускать выгоду, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Россиянам посоветовали сменить способ сбережения денег

Отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, она иронично отметила: "Кто-то ждет с надеждой повышения нами ключевой ставки".

"Мы, действительно, дали сигнал о том, что можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски… вероятность повышения ставки есть, но это не предопределено. Поэтому, если говорить о людях, которые принимают решение размещать деньги на депозите или не размещать, конечно, должны думать прежде всего о своих финансовых целях", — сказала она.

"Можно ждать повышения ставки, которое может и не случиться. Но за это время, если вы будете держать деньги дома, то вы потеряете тот процентный доход, который могли бы получить, если бы положили деньги на депозит сейчас. Это, конечно, нужно считать и соизмерять", — добавила Набиуллина.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, четвертый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре, оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор также не стал менять ее в декабре и феврале.

При этом Банк России в релизе по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим действиям: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.