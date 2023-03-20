МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе месячного РЕПО составил 1,5 триллиона рублей при лимите в 1 триллион, следует из материалов ЦБ РФ. Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Детского мира"

Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%. Дата исполнения первой части сделок — 22 марта, второй части — 19 апреля.

Объем заключенных сделок составил 1 триллион рублей.