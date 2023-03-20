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2023
https://1prime.ru/finance/20230320/840125716.html
Банк России назвал объем спроса на месячном аукционе РЕПО
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Спрос банков на аукционе месячного РЕПО составил 1,5 триллиона рублей при лимите в 1 триллион, следует из материалов ЦБ РФ. Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых,... ПРАЙМ, 20.03.2023
финансы, новости, россия, центробанк, репо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе месячного РЕПО составил 1,5 триллиона рублей при лимите в 1 триллион, следует из материалов ЦБ РФ.
Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%. Дата исполнения первой части сделок — 22 марта, второй части — 19 апреля.
Объем заключенных сделок составил 1 триллион рублей.