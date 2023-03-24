МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен продолжить повышение процентных ставок в рамках борьбы с инфляцией. Об этом в пятницу заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель, отметив также, что очередное падение банковских акций является естественным продолжением волатильности, царившей в последнее время на рынке. В ЕЦБ оценили вероятность наступления банковского кризиса

В течение прошедшего года ЕЦБ повышал ставки самыми быстрыми темпами в истории, но турбулентность, возникшая на финансовых рынках после краха крупных банков, заставила усомниться в решимости ЕЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Нагель дал ясно понять, что пауза не планируется, так как потребуется слишком много времени, чтобы вернуть к целевому уровню в 2% инфляцию, которая, как ожидается, в Германии в среднем будет составлять примерно 6%.

"Динамика заработной платой, вероятно, продлит период высокой инфляции, — сказал Нагель. — Другими словами, инфляция станет более устойчивой."

В пятницу банковские акции вновь упали, при этом лидером стали акции Deutsche Bank, подешевевшие на 12%, на фоне опасений в отношении того, что худшие проблемы со времен финансового кризиса 2008 года еще не преодолены.

"Я не очень удивлен тем, что рынки немного боле волатильны по сравнению с тем, что было до этих событий, — сказал Нагель, отказавшись комментировать ситуацию с Deutsche Bank. — В течение ряда недель после таких интересных событий рынки часто демонстрируют неровную динамику".