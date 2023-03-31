МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 25 (2421).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6262-У от 26.09.2022 "О порядке направления российскими банками в налоговые органы заявления о постановке на учет в налоговом органе иностранной организации или заявления об изменении в сведениях о такой организации по основаниям, предусмотренным пунктом 49 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72635 от 20.03.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6360-У от 23.01.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72310 от 16.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— приказ № ОД-524 от 24.03.2023 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Небанковской кредитной организации "ИНКАХРАН" /акционерное общество/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-529 от 27.03.2023 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Шанс";

— приказ № ОД-551 от 27.03.2023 "О неприменении отдельных приказов ФСФР России".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию 1.03.2023; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию 1.03.2023; объявления Банка России.