МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Банк России в апреле-мае проведет стресс-тестирование рынков ипотечного кредитования и необеспеченного потребительского кредитования, говорится в материалах регулятора. Средняя стоимость ОСАГО для авто физлиц за январь — февраль выросла

"Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования… Обследование проводится с целью количественной оценки рисков в сегменте ипотечного кредитования", — следует из программы обследований регулятора на первое полугодие 2023 года.

Уточняется, что мероприятие начинается в апреле и завершается в мае.

Кроме того, регулятор планирует с апреля по май провести стресс-тестирование рынка необеспеченного потребительского кредитования, его цель также заключается в оценке рисков.

В список системно значимых банков для тестирования по ипотечному кредитованию входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "Дом.РФ", Росбанк. Для тестирования рынка потребкредитов список изменится, в него войдут "Ренессанс Кредит", Райффайзенбанк и "ХКФ Банк", Росбанк же участия не примет.