МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 28 (2424).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6271-У от 28.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72666 от 22.03.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6300-У от 24.10.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П "О порядке формирования кредитной истории" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72684 от 23.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6317-У от 17.11.2022 "О порядке и сроках раскрытия бухгалтерской /финансовой/ отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской /финансовой/ отчетности микрофинансовой компании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72702 от 24.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6368-У от 22.02.2023 "Об установлении базовой ставки гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных резервов, порядка расчета дополнительного коэффициента негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и поставленного на учет в системе гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов, в том числе состава и методики расчета показателей, используемых для оценки финансового положения, а также критериев, от соответствия финансового положения указанного негосударственного пенсионного фонда которым зависит дополнительный коэффициент" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72733 от 27.03.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6369-У от 22.02.2023 "О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 16 июля 2021 года № 5864-У "О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72724 от 27.03.2023, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6387-У от 30.03.2023 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6388-У от 31.03.2023 "О составе отчетности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и поставленных на учет в системе гарантирования прав участников, иных документах и информации, указанных в части 2 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ "О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению", которые направляются Банком России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", и сроках их направления" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-616 от 3.04.2023 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Манго";

— информационное письмо № ИН-018-59/26 от 30.03.2023 "Об отмене информационного письма Банка России от 28.12.2018 № ИН-06-59/79 "О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений";

— информационное письмо № ИН-03-59/27 от 30.03.2023 "О разъяснениях отдельных положений законодательства Российской Федерации ".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию 1.03.2023; объявления Банка России.