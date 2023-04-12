МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в марте выросли на 5,2% в годовом выражении против 6% в феврале, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. МВФ повысил прогноз по росту ВВП США в 2023 и 2024 годах

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 12 апреля, в 15.30 мск.

В 17:30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 7 апреля. Согласно порталу DailyFX, аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 0,58 миллиона баррелей.

В 21:00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в марте дефицит бюджета увеличился до 302 миллиардов долларов с 262 миллиардов в феврале.

В тот же час Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего мартовского заседания, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 4,75-5% годовых.