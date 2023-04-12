МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер полагает, что центральный банк США в скором времени может завершить повышение процентных ставок после того, как на протяжении года осуществлял самое стремительное ужесточение денежно-кредитной политики с 1980-х годов. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в марте

"Может потребоваться 18 месяцев для того, чтобы последствия изменений в денежно-кредитной политике в полной мере отразились на экономике, и мы продолжим внимательно следить за доступными данными, чтобы понять, следует ли нам предпринимать какие-либо дополнительные действия", — сказал он.

При этом Харкер заверил, что Федеральная резервная система в полной мере привержена задаче возвращения инфляции к целевому уровню 2,0%.

Президент ФРС-Филадельфия в прошлом месяце присоединился к большинству своих коллег по центральному банку, проголосовав за повышение ставок на четверть процентного пункта, до диапазона 4,75%-5,00%.

ФРС тогда просигнализировала, что большинство руководителей ожидают еще одного повышения ставок, прежде чем кампания по ужесточению политики, начавшаяся в марте 2022 года, будет завершена.

Харкер сообщил, что относится к тому лагерю руководителей ФРС, которые хотели бы повысить ставки до уровней выше 5,0% и оставить их там на протяжении некоторого времени.

Недавние показатели инфляции "говорят о том, что дезинфляционные процессы проходят медленно, и это разочаровывает, если не сказать большего", заявил он. Согласно предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, годовые темпы роста цен по-прежнему превышают целевой уровень, составляя около 5,0%.

Тем не менее, "мы уже видим обнадеживающие признаки" того, что повышение ставок работает, особенно в отношении цен на жилье, отметил Харкер.