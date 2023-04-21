ФРС планирует завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики
Представитель ФРС Харкер: цикл ужесточения денежно-кредитной политики скоро завершится
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер предположил в четверг, что в том, что касается повышения процентных ставок для обуздания инфляции, американскому центральному банку делать особо больше нечего.
"Мы достаточно близки к той точке, где должны быть", и необходимости в агрессивном повышении ставок на постоянной основе больше нет, отметил он.
Ожидается, что на заседании в начале мая ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, после чего сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/finance/20230421/840436465.html
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