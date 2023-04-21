МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер предположил в четверг, что в том, что касается повышения процентных ставок для обуздания инфляции, американскому центральному банку делать особо больше нечего. Республиканцы взяли американскую экономику в заложники, заявил Белый дом

"Мы достаточно близки к той точке, где должны быть", и необходимости в агрессивном повышении ставок на постоянной основе больше нет, отметил он.

Ожидается, что на заседании в начале мая ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, после чего сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.