ЦБ сообщил, что депозиты банков сократились до 2,996 триллиона рублей к пятнице
МОСКВА, 21 апреля. — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в пятницу составили 2,996 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Депозиты банков по сравнению с четвергом снизились на 7,0 миллиардов рублей.
Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в пятницу составили 4,242 триллиона рублей, добавил регулятор.
Остатки банков на корсчетах по сравнению с четвергом снизились на 40,9 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 76,3 миллиарда рублей и составили 3,976 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.
https://1prime.ru/finance/20230421/840436751.html