МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 34 /2430/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6298-У от 24.10.2022 "О признании утратившими силу Указания Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Указания Банка России от 4 апреля 2017 года № 4339-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73084 от 18.04.2023, вступает в силу с 1.07.2023/;

— указание № 6299-У от 24.10.2022 "О правилах составления и представления в Центральный банк Российской Федерации бухгалтерской /финансовой/ и статистической отчетности кредитными организациями, а также отчетности банковских групп, составляемой и представляемой головными кредитными организациями банковских групп" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73083 от 18.04.2023, вступает в силу с 1.07.2023/;

— указание № 6324-У от 14.12.2022 "О перечне документов, прилагаемых к заявлению, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, требованиях к указанным документам, порядке согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72980 от 11.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6336-У от 26.12.2022 "О порядке реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72935 от 7.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6370-У от 6.03.2023 "О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72974 от 11.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6375-У от 15.03.2023 "О признании утратившими силу Указания Банка России от 13 октября 2016 года № 4157-У и внесенного в него изменения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73069 от 17.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6376-У от 15.03.2023 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 28 июня 2021 года № 5829-У "О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73028 от 14.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.04.2023; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 1 квартале 2023 г.; сообщения об исключении АО "МАЙКОПБАНК", ООО "ОЗОН Банк", ООО "ПК-Банк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.