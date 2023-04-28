Силуанов: Россия за работу иностранного бизнеса, но продолжит зеркальные меры по активам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Россия создает благоприятные условия для работы иностранного бизнеса в стране, но не может оставить без ответа недружественные действия в отношении российских активов за рубежом, продолжит принимать зеркальные меры, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Российские власти пояснили, что перечень может быть расширен.
"Это чисто зеркальные действия, не мы его придумали, это реакция на недружественные действия западных стран. Чем больше таких действий будет — тем больше будет ответов со стороны России", — сказал Силуанов, комментируя этот указ.
"Мы выступаем за то, чтобы все компании западные как работали, так и работали в России. Мы наоборот создаем им такие же благоприятные условия, как и для нашего бизнеса — не лучше и не хуже, и заинтересованы в том, чтобы они продолжали работать. Но когда у нас недружественными решениями забираются наши активы за рубежом, наверное, абсолютно неправильно было бы не отвечать. Это адекватная реакция", — подчеркнул министр.
https://1prime.ru/finance/20230428/840500437.html