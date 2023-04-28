С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Россия создает благоприятные условия для работы иностранного бизнеса в стране, но не может оставить без ответа недружественные действия в отношении российских активов за рубежом, продолжит принимать зеркальные меры, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Иностранные инвесторы в госдолг боятся забирать доход, заявил Силуанов

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Российские власти пояснили, что перечень может быть расширен.

"Это чисто зеркальные действия, не мы его придумали, это реакция на недружественные действия западных стран. Чем больше таких действий будет — тем больше будет ответов со стороны России", — сказал Силуанов, комментируя этот указ.

"Мы выступаем за то, чтобы все компании западные как работали, так и работали в России. Мы наоборот создаем им такие же благоприятные условия, как и для нашего бизнеса — не лучше и не хуже, и заинтересованы в том, чтобы они продолжали работать. Но когда у нас недружественными решениями забираются наши активы за рубежом, наверное, абсолютно неправильно было бы не отвечать. Это адекватная реакция", — подчеркнул министр.