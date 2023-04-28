МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в марте увеличился на 1%, следует из данных Банка России. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

Показатель на 1 апреля 2023 года составил 84,813 триллиона рублей после 83,956 триллиона на 1 марта. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 857 миллиардов рублей.