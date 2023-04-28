2023-04-28T19:28:03+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230428/840501031.html
Денежная масса России в марте выросла на процент
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в марте увеличился на 1%, следует из данных Банка России. Показатель на 1... ПРАЙМ, 28.04.2023
банки, финансы, новости, денежная масса, россия, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в марте увеличился на 1%, следует из данных Банка России.
Показатель на 1 апреля 2023 года составил 84,813 триллиона рублей после 83,956 триллиона на 1 марта. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 857 миллиардов рублей.