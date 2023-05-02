Слуцкий назвал планы властей Польши добиться репараций от РФ "русофобским бредом"
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Планы Польши получить от России репарации являются русофобским бредом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Глава международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее сообщал о планах сначала добиться выплат от Германии.
Слуцкий отметил в Telegram, что Варшава в "русофобском бреду" пытается добиться репараций от Москвы и Берлина. По его словам, агрессия и злость лишили разум польских властей адекватности.
"Хочу также разочаровать геополитических мечтателей из Варшавы, то "разваливающих" Россию, то присоединяющих к себе западную Украину, – до "диалога" с Москвой у них дело вряд ли вообще дойдет", — подчеркнул депутат.
https://1prime.ru/finance/20230502/840518834.html
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