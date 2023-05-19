Денежная база России в узком определении выросла на 0,5 процента
ЦБ: денежная база России в узком определении на 12 мая составила 17,52 триллиона рублей
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 мая составил 17,52 триллиона рублей после 17,439 триллиона на 5 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 81,7 миллиарда рублей, или на 0,5%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230519/840638075.html
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