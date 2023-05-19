Госдолг Греции вырос за первый квартал более чем на 1,2 миллиарда евро
PDMA: госдолг Греции за первый квартал 2023 года вырос более чем на 1,2 миллиарда евро
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АФИНЫ, 19 мая — ПРАЙМ. Государственный долг Греции, включая внутренние гарантии правительства, составил на 31 марта 2023 года 401,528 миллиарда евро по сравнению с 400,275 миллиарда на 31 декабря 2022 года, сообщило в пятницу Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA).
На 31 марта 2022 года госдолг Греции составлял 394,547 миллиарда евро.
В структуре госдолга облигации и краткосрочные ценные бумаги составляют 95,739 миллиарда евро, кредиты – 305,788 миллиарда.
Госдолг включает в себя и государственные гарантии греческим банкам, предприятиям, физическим лицам и государственным органам, примерно на 29,34 миллиардов евро. Госгарантии на 31 декабря 2022 года составляли 29,631 миллиарда евро.
https://1prime.ru/finance/20230519/840639325.html
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