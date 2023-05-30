МИНСК, 30 мая — ПРАЙМ. Принятая Белоруссией и Россией система взаиморасчетов в торговле может быть спроецирована на торговые отношения с третьими странами, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. Лукашенко рассказал о сроках введения единой валюты Белоруссии и России

"Товарооборот с Россией у нас сейчас осуществляется в российских рублях на 85%. Поэтому, я считаю, мы уже успешно провели дедолларизацию. И сейчас на самом деле эти выстроенные финансовые системы мы должны действительно мультиплицировать с третьими странами", — цитирует посла во вторник информагентство Белта.

Крутой напомнил в этой связи положительный опыт Евразийского экономического союза. Он также отметил, что такие банки как ВЭБ.РФ или БелВЭБ, а также Банк развития пытаются сформировать схемы с российскими предприятиями, когда экспорт совместно произведенной продукции либо белорусской продукции на рынки третьих стран производился бы с использованием финансовых инструментов национальных валют этих институтов развития.

"Это будет, конечно, прорывное направление. Конечно, здесь в первую очередь рассматриваются дружественные страны: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты", — сказал белорусский посол.