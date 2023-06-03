МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. Правительство ввело ограничения на время работы водителей такси

"Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на продолжение реализации комплексных проектов по разработке, серийному выпуску и модернизации производства судового оборудования. Господдержка позволит обеспечить строительство более 100 различных судов, в том числе: торговых, пассажирских, технических, рыбопромысловых", — говорится в сообщении.

За счет федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов. Финансирование будет направлено на компенсацию таких затрат в 2024 году. В 2023 году на эти цели уже было направлено 14 млрд рублей.

"Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в судостроении", — отметили в кабмине.