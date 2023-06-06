Глава Минфина Азербайджана предупредил о последствиях большого госдолга
Глава Минфина Азербайджана: большой госдолг чреват потерей политической независимости
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БАКУ, 6 июн — ПРАЙМ. Слишком большой государственный долг для Азербайджана может поставить под вопрос не только экономическую, но даже политическую независимость страны, заявил министр финансов республики Самир Шарифов.
"Для нас недопустимо, чтобы государственный долг был слишком большим. Мы осуществляем и внешние заимствования. У нас есть конкретные цели и стратегия, когда осуществляем внешние заимствования. И сегодня мы осуществляем наши мероприятия в соответствии с этой стратегией. Большинство кредитных рейтинговых агентств при выдаче кредитов Азербайджану в первую очередь анализируют нашу долговую ситуацию. Слишком большой государственный долг для Азербайджана может поставить под вопрос не только нашу экономическую, но даже политическую независимость", — сказал Шарифов на заседании парламента Азербайджана.
Ранее минфин страны прогнозировал увеличение государственного долга на конец текущего года до 17 млрд 593,5 млн манатов (10 млрд 349 млн долларов). В 2022 году госдолг Азербайджана составил 16,5 млрд манатов (9,6 млрд долларов). Таким образом, в 2023 году размер госдолга страны увеличится на почти 7%.
https://1prime.ru/finance/20230606/840767052.html
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