БАКУ, 6 июн — ПРАЙМ. Слишком большой государственный долг для Азербайджана может поставить под вопрос не только экономическую, но даже политическую независимость страны, заявил министр финансов республики Самир Шарифов. В Азербайджане допустили более тесную интеграцию с ЕАЭС

"Для нас недопустимо, чтобы государственный долг был слишком большим. Мы осуществляем и внешние заимствования. У нас есть конкретные цели и стратегия, когда осуществляем внешние заимствования. И сегодня мы осуществляем наши мероприятия в соответствии с этой стратегией. Большинство кредитных рейтинговых агентств при выдаче кредитов Азербайджану в первую очередь анализируют нашу долговую ситуацию. Слишком большой государственный долг для Азербайджана может поставить под вопрос не только нашу экономическую, но даже политическую независимость", — сказал Шарифов на заседании парламента Азербайджана.

Ранее минфин страны прогнозировал увеличение государственного долга на конец текущего года до 17 млрд 593,5 млн манатов (10 млрд 349 млн долларов). В 2022 году госдолг Азербайджана составил 16,5 млрд манатов (9,6 млрд долларов). Таким образом, в 2023 году размер госдолга страны увеличится на почти 7%.