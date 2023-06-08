СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Российская сторона готова обсуждать со странами-членами ЕАЭС финансовые вопросы строительства атомных электростанций на их территориях и параметры мощности блоков, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил интерес иностранных партнеров к Севморпути

Главы делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств СНГ и заседании Межправсовета ЕАЭС, в четверг посетили выставку "Евразия — наш дом", где ознакомились с различными совместными проектами, которые реализуются на пространстве ЕАЭС.

На стенде "Росатома" главам делегаций рассказали о самой молодой и эффективной станции в мире — совместном российско-белорусском проекте АЭС. "Это мировой бестселлер, два мощных блока по 1200 мегаватт", — сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

На данный момент первый блок уже введен в эксплуатацию, а второй проходит испытания.

Белорусские партнеры по проекту рассказали, что 44 процента была белорусская локализация. На этот момент Мишустин обратил внимание своего коллеги — премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "То есть стоимость проекта осваивалась чуть больше чем 40 процентов белорусскими компаниями", — пояснил российский премьер.

Глава "Росатома" продолжил: "Строим как себе. Отвечаем по всем самым жестким нормам регулирования РФ и МАГАТЭ за качество, эффективность и безопасность. После сдачи продолжаем относиться как к себе, готовя кадры, включая все резервные наши активности в работу по улучшению топлива и, конечно, подготовку персонала". Он подчеркнул, что российская сторона относится к станции как к своей, учитывая суверенитет Белоруссии.

Пашинян в свою очередь заметил, что, как ему докладывают, "Росатом" предлагает строительство блоков мощностью только 1200 мегаватт, но не ниже.

"У нас есть и "тысячники", которые мы строим, мы можем сделать и 600, и 400, но это будут проекты флагманские и чуть дороже", — ответил глава госкорпорации.

Мишустин предложил пригласить армянских коллег и, в том числе, "поговорить о цене на производительность". "Алексей (Лихачев), на сегодняшний день нужно тогда ценовую политику обсуждать. Мы готовы обсуждать, это первое. И то же самое с казахстанскими коллегами, мы готовы", — сказал премьер-министр РФ.

Кроме того, он обратил внимание глав делегаций на то, что в научно-исследовательских и конструкторских работах при реализации проектов по строительству АЭС могут принимать участие ученые и технологи стран, которым "Росатом" предлагает технологии. "Посмотрите, где вы считаете возможным со своим суверенитетом промышленным принять в этом участие, строительным, другим", — сказал Мишустин.

Он предложил главе "Росатома" пригласить коллег из стран ЕАЭС и наблюдателей при объединении в Россию для ознакомления со всей цепочкой блоков по мощности, которые может строить компания.