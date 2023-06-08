МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 мая по 2 июня уменьшились на 0,2% и составили 585 миллиардов долларов, говорится в материалах Банка России. Денежная база России в узком определении снизилась на 0,3 процента

"Объем международных резервов по состоянию на 2 июня составил 585 миллиардов долларов США, сократившись за неделю на 1,3 миллиарда долларов США, или на 0,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

На 26 мая показатель находился на уровне 586,3 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.