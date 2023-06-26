В России заявили о важности роли МВФ в период "разрухи"
Директор от России Можин: роль МВФ важна в период "разрухи" в международном сотрудничестве
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Период разрухи и развала в глобальном сотрудничестве когда-нибудь закончится, а Международный валютный фонд может помочь минимизировать последствия текущих проблем, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Я все-таки надеюсь, что МВФ выживет и уцелеет, потому что я действительно верю в глобальное сотрудничество, что вот этот период разрухи и развала закончится когда-нибудь", — сказал он.
Можин отметил, что "именно в этот самый период разрухи и развала" МВФ сможет сыграть роль в ограничении негативных последствий происходящего.
https://1prime.ru/finance/20230626/840922920.html
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