ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Очень многие страны по всему миру, включая западные, оказались в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости. Глава "Роснефти" заявил об угрозе раздутого госдолга США

"После ковида, после того как был большой спад в экономике, соответственно, выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга. Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны", — сказал он.

Можин отметил, что в основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики, включая накачку денег в экономику с целью оживить ее.

"Пример Японии показывает, что можно тянуть резину и избегать дефолта очень долго. Но японская экономика уже 30 лет не растет. Итальянская экономика не растет уже 20 лет. Все это – последствия в первую очередь зашкаливающего уровня госдолга. А сегодня Европа почти вся в долгах. Великобритания, Франция Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии", — сказал представитель от России.

Он подчеркнул, что "больная экономика лечится через боль" и других способов не существует. Он указал на необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции, которые убивают экономический рост и увеличивают стоимость заимствований.

"Если огромный госдолг, значит, требуется то, что называется бюджетной консолидацией — достижение бюджетного профицита. Это требует либо повышения налогов в целях увеличения доходов бюджета, либо сокращения бюджетных расходов. И то, и другое убивает экономический рост", — указал Можин.

По мнению эксперта, Запад не может справиться со стоящими вызовами, поскольку в этих государствах "властвует популизм".

"Сама политическая система этих стран по сути дела приводит к тому, что у них полная, так сказать, фиксация на краткосрочных показателях. Нужно любой ценой добиться хорошего роста и низкого уровня безработицы уже сегодня, иначе можно проиграть предстоящие выборы. А выборы там проводятся почти каждый год", — добавил он.

Как отметил Можин, оказавшиеся в критическом долговом положении государства способны долгое время избегать дефолта за счет выпуска новых гособлигаций и принуждения собственных банков этот госдолг покупать.

"Европа постепенно будет превращаться в страну среднего уровня жизни. Это трагедия, но я не вижу способности у этих властей допустить боль", — заключил он.