МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Расширение Россией расчетов в наличной валюте во внешнеторговых сделках позволит избежать ареста токсичной валюты, а также способствует ее притоку в страну, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банковский аналитик оценил уровень спроса на юани на российском рынке

Минфин ранее в пятницу сообщил, что правительство утвердило постановление о расширении использования наличных денег при международных расчетах. Российские экспортеры смогут получать от иностранных контрагентов авансовые платежи наличными деньгами и им будет разрешено зачисление ввезенных в страну наличных средств на счета в российских банках как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

Также импортеры теперь могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в Россию. Кроме того, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам.

"Переход на расчеты в наличной токсичной валюте во внешнеторговых сделках позволит избежать ареста этих средств, так как безналичные платежи проходят через корсчета банков из стран-эмитентов валюты. Также эта новация будет способствовать увеличению притока наличной токсичной валюты в Россию", — прокомментировал Осадчий.

Аналитик отметил, что усиление притока наличной токсичной валюты может привести к снятию ограничений на выдачу наличной валюты с вкладов, которые были введены ЦБ еще в марте 2022 года из-за эмбарго США и ЕС на поставки в страну наличных долларов и евро.

"Вероятно, Минфин учел опыт Ирана, который был вынужден из-за санкций перейти на расчеты в наличных долларах во внешнеторговых сделках", — добавил Осадчий.