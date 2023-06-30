БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия внесет предложение по использованию сверхприбыли от замороженных в ЕС российских суверенных активов, заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ЕС боятся использования замороженных российских активов, сообщил источник

"Европейская комиссия подготовит предложение, мы сосредоточимся на сверхприбыли, которая поступает на иммобилизованные средства Центробанка России", — сказала она.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не достигли никакого прогресса по вопросу использования замороженных в союзе российских активов, обещали продолжить работу в сотрудничестве с международными партнерами.

Ранее источники в ЕС указывали, что в союзе опасаются, что получающие сейчас прибыль от инвестирования российских средств компании просто покинут европейский финансовый рынок в случае, если в ЕС их в одностороннем порядке обяжут передавать Украине проценты от таких доходов. Кроме того, в Европейском центральном банке также предупреждали о возможных репутационных рисках, связанных с подобными действиями, которые могут отпугнуть существующих и потенциальных инвесторов.