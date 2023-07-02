В Австрии призвали к соблюдению законов в вопросе российских активов
Глава МИД Австрии Шалленберг: в вопросе российских активов необходимо соблюдать закон
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БЕРЛИН, 2 июл — ПРАЙМ. В вопросе заблокированных в Европе российских активов необходимо придерживаться норм права, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить европейским судом в Люксембурге", — сказал он в интервью телеканалу ORF.
На этом фоне австрийсий министр призвал Евросоюз соблюдать нормы международного права в вопросе конфискации российских активов, предупредив о риске "опозориться".
https://1prime.ru/finance/20230702/840971217.html
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